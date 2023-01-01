Акедо: Аркадные супербойцы (мультсериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Джет, Брия и Каб — три игрока, полные решимости стать абсолютными чемпионами Акедо. Но скоро они узнают, что не все игроки играют по правилам.



Все сезоны сериала Акедо: Аркадные супербойцы смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.