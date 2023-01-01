Акедо: Аркадные супербойцы
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Детям
Акедо: Аркадные супербойцы
8.92021, Акедо: Аркадные супербойцы 1 сезон
Мультфильмы6+

Акедо: Аркадные супербойцы (мультсериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Джет, Брия и Каб — три игрока, полные решимости стать абсолютными чемпионами Акедо. Но скоро они узнают, что не все игроки играют по правилам.

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Рейтинг

8.0 IMDb