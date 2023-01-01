Акедо: Аркадные супербойцы (мультсериал, 2021) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 6+12 мин
Акедо: Аркадные супербойцы
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 6+6 мин
Акедо: Аркадные супербойцы
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 6+6 мин
Акедо: Аркадные супербойцы
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 6+6 мин
Акедо: Аркадные супербойцы
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 6+6 мин
Акедо: Аркадные с�упербойцы
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 6+6 мин
Акедо: Аркадные супербойцы
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 6+6 мин
Акедо: Аркадные супербойцы
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 6+6 мин
Акедо: Аркадные супербойцы
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 6+6 мин
Акедо: Аркадные супербойцы
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
Сюжет
Джет, Брия и Каб — три игрока, полные решимости стать абсолютными чемпионами Акедо. Но скоро они узнают, что не все игроки играют по правилам.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыМультфильмы
Рейтинг
8.0 IMDb