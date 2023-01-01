Агент Рагхав
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Агент Рагхав

Агент Рагхав (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Agent Raghav 1 сезон
Криминал, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Агент Рагхав - инспектор полиции, обладающий острым умом, фотографической памятью и незаурядными способностями. Рагхаву было 14 лет, когда убили его отца. Пережив страшное горе, он приобрел уникальные способности, с помощью которых расследует, казалось бы, нераскрываемые дела.

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Рейтинг

5.8 IMDb