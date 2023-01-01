Африка (сериал, 2016) смотреть онлайн
8.32016, Africa 1 сезон
Документальные12+
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Сюжет
Пять самых больших животных Африки привлекают к себе всеобщее внимание, однако на этом континенте живут удивительные животные самых разных размеров. От огромных хищников до самых маленьких созданий, мы исследуем с вами удивительно разнообразный мир дикой природы Африки.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.6 IMDb