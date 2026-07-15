2025, Абонемент на расследование. Занимательное чтение 1 сезон
Детектив, Криминал18+
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Абонемент на расследование. Занимательное чтение (сериал, 2025) смотреть онлайн
О сериале
Пятая глава детективной саги. В небольшом городке Всеславске Талич пытается расшифровать записку из буккроссинга, которая должна указать на серийного убийцу. В ходе нового расследования Гликерия обнаруживает мертвое тело работницы агрофирмы и выясняет, что причиной преступления могла быть ревность.
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