Абонемент на расследование. Занимательное чтение
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Абонемент на расследование. Занимательное чтение
2025, Абонемент на расследование. Занимательное чтение 1 сезон
Детектив, Криминал18+

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Абонемент на расследование. Занимательное чтение (сериал, 2025) смотреть онлайн

О сериале

Пятая глава детективной саги. В небольшом городке Всеславске Талич пытается расшифровать записку из буккроссинга, которая должна указать на серийного убийцу. В ходе нового расследования Гликерия обнаруживает мертвое тело работницы агрофирмы и выясняет, что причиной преступления могла быть ревность.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив

Рейтинг

7.5 КиноПоиск