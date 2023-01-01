68 Виски
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68 Виски

68 Виски (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.62020, 68 Whiskey 1 сезон
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Группа военных медиков живут и работают на специальной базе «Приют», расположенной в Афганистане. Восемь мужчин и восемь женщин — они совершенно разные, но вынуждены работать вместе, чтобы поддерживать сослуживцев и себя.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.9 IMDb