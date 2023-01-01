2016: Предсказания
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2016: Предсказания

2016: Предсказания (сериал, 2016) смотреть онлайн

7.32016, 2016: Предсказания 1 сезон
ТВ-шоу18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Какую валюту не стоит приобретать в наступающем году? Известные предсказатели дают свои финансовые прогнозы... Быть может они как удачливые биржевые брокеры вовремя предупредят, а мы сумеем проскочить вероятные кризисные сложности без особых потерь для семейного бюджета...

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