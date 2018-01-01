Wink
Звездный крейсер Галактика
4-й сезон

Звездный крейсер Галактика (сериал, 2008) сезон 4 смотреть онлайн

8.22008, Battlestar Galactica 19 серий
Фантастика, Драма18+

О сериале

Высокотехнологичные роботы, обладающие силой и разумом- сайлоны развернули масштабную войну и уничтожили почти всю человеческую расу. Уцелел лишь небольшой флот с беженцами под командованием звeздного корабля «Галактика». Теперь настало время жителей Земли спасаться от начавшегося вторжения…

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.7 IMDb

