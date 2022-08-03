Звездные врата: Атлантида (сериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
Захватывающий научно-фантастический сериал, где команда исследователей отправляется на поиски затерянной Атлантиды. Не пропустите «Звездные врата. Атлантида» — 1 сезон смотреть онлайн можно прямо сейчас на Wink.
В первом сезоне вас ждет знакомство с международной командой ученых, дипломатов и военных, которые отправляются в галактику Пегас, чтобы отыскать давно исчезнувший город Атлантида. На своем пути они сталкиваются с новыми врагами, исследуют неизвестные планеты и раскрывают тайны древней цивилизации. Герои преодолевают трудности, учатся работать в команде и становятся настоящими друзьями. Кроме того, они расширяют знания о мире Звездных врат и его обитателях.
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СтранаСША, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма
Рейтинг
- МВРежиссёр
Мартин
Вуд
- ЭМРежиссёр
Энди
Микита
- УВРежиссёр
Уильям
Варинг
- ПДРежиссёр
Питер
ДеЛуис
- ДФАктёр
Джо
Флениган
- Актриса
Аманда
Таппинг
- РЛАктриса
Рэйчел
Латтрелл
- ДМАктёр
Джейсон
Момоа
- ДХАктёр
Дэвид
Хьюлетт
- ТХАктриса
Торри
Хиггинсон
- РФАктёр
Рейнбоу
Фрэнкс
- ДСАктриса
Джуэл
Стэйт
- РПАктёр
Роберт
Пикардо
- ПДСценарист
Питер
ДеЛуис
- АБСценарист
Алан
Бреннерт
- ТХСценарист
Трина
Хэнкок
- РСПродюсер
Роберт
С. Купер
- ДМПродюсер
Джозеф
Маллоцци
- ПМПродюсер
Пол
Малли
- НДПродюсер
Н.
Джон Смит
- ДРХудожник
Джеймс
Роббинс
- ДПМонтажёр
Джереми
Преснер
- БСОператор
Брентон
Спенсер
- ДАОператор
Джеймс
Альфред Менар
- АПОператор
Андреас
Поулсон
- ДГКомпозитор
Джоэл
Голдсмит