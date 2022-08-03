Захватывающий научно-фантастический сериал, где команда исследователей отправляется на поиски затерянной Атлантиды. Не пропустите «Звездные врата. Атлантида» — 1 сезон смотреть онлайн можно прямо сейчас на Wink.



В первом сезоне вас ждет знакомство с международной командой ученых, дипломатов и военных, которые отправляются в галактику Пегас, чтобы отыскать давно исчезнувший город Атлантида. На своем пути они сталкиваются с новыми врагами, исследуют неизвестные планеты и раскрывают тайны древней цивилизации. Герои преодолевают трудности, учатся работать в команде и становятся настоящими друзьями. Кроме того, они расширяют знания о мире Звездных врат и его обитателях.



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