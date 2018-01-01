WinkДетямЗвезда Лоры2-й сезон
Звезда Лоры (мультсериал, 2007) сезон 2 смотреть онлайн
2007, Lauras Stern 22 серии
Мультсериалы6+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Однажды вечером маленькая девочка Лора увидела яркую звездочку, которая сияла высоко в небесах. С тех пор они никогда не расставались. Эти увлекательные истории расскажут Вам о дружбе и вражде, счастье и разлуке, о том, как важно уметь дружить и понимать друг друга, как маленькая Лора и еe волшебная звездочка...
СтранаГермания
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
6.4 IMDb