Золото скифов (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Археолог Катя Егорова отправляется с сыном Колей в экспедицию на Алтай, не подозревая, что окажется в центре борьбы за мистический пояс скифов, дающий его владельцу невероятную власть. Могущественный артефакт ищет влиятельный бизнесмен Тихомиров, предок которого отыскал одну из трёх частей пояса и оставил карту. В поисках бизнесмену помогает чёрный копатель Саша, но без опыта Кати собрать пояс воедино не удаётся. Тихомиров угрожает девушке, поэтому она даёт согласие, не зная, что за мощным предметом также охотится её бывший муж Вадим.

