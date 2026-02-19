Жизнь заново (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

2026 год. Жизнь сорокалетнего врача скорой помощи Димы пошла под откос: жена ушла, коллеги презирают, а лучшим другом стал алкоголь. Но однажды, проходя МРТ, Дима внезапно переносится в 2002 год. Он снова восемнадцатилетний парень, мама жива, любовь всей жизни — ещё свободна, и роковая встреча с бывшей женой не произошла. У него появляется шанс прожить жизнь заново и, возможно, всё исправить.

