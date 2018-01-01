Истории великих женщин (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Жизнь известных женщин – это документальные фильмы, репортажи и биографии известных женщин, которые добились своих целей, несмотря на все препятствия, навсегда вписав себя в историю человечества. Актрисы, ученые, спортсменки и многие другие талантливые дамы, биографии которых трогают за душу, открывая нам подвиги духа и внутренней силы.

