Автор курса: Николай Зайченко — партнер в Юридическом обществе имени Александра Невского, кандидат юридических наук.

Что такое интеллектуальная собственность компании, и как ее оформить? Как урегулировать отношения с сотрудниками, контрагентами и партнерами? Как не подставить свой бизнес под удар со стороны агрессивных конкурентов? Как организовать налогообложение? Курс даст владельцам и руководителям интернет-бизнеса ответы на эти вопросы и поможет заложить стабильную юридическую основу для безопасной работы.

