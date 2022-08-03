Юридический ликбез для работы над интернет-проектами (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
2018, Юридический ликбез для работы над интернет-проектами. Сезон 1 11 серий
Образовательные, Образовательные18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Автор курса: Николай Зайченко — партнер в Юридическом обществе имени Александра Невского, кандидат юридических наук.
Что такое интеллектуальная собственность компании, и как ее оформить? Как урегулировать отношения с сотрудниками, контрагентами и партнерами? Как не подставить свой бизнес под удар со стороны агрессивных конкурентов? Как организовать налогообложение? Курс даст владельцам и руководителям интернет-бизнеса ответы на эти вопросы и поможет заложить стабильную юридическую основу для безопасной работы.