Янкьель Ривера vs Анхелино Кордова (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
2025, Yankiel Rivera vs Angelino Cordova 5 серий
Спортивный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
О сериале
Больше, чем бой: схватка непобедимых за временное чемпионство мира WBA в наилегчайшем весе. Второй и третий номера дивизиона сразятся за право претендовать на главный пояс, который принадлежит сейчас Рикардо Сандовалу. Ривера с уважением отзывается о Кордове, но на ринге никакой вежливости не будет. Ни от кого.
