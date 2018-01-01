Янкьель Ривера vs Анхелино Кордова. Сезон 1
Янкьель Ривера vs Анхелино Кордова
1-й сезон

Янкьель Ривера vs Анхелино Кордова (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Yankiel Rivera vs Angelino Cordova 5 серий
Спортивный18+
1-й сезон

Больше, чем бой: схватка непобедимых за временное чемпионство мира WBA в наилегчайшем весе. Второй и третий номера дивизиона сразятся за право претендовать на главный пояс, который принадлежит сейчас Рикардо Сандовалу. Ривера с уважением отзывается о Кордове, но на ринге никакой вежливости не будет. Ни от кого.

Спортивный

