Я влюбилась в брата мужа (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, His Brother, My Lover! 60 серий
Мелодрама, Криминал

О сериале

Молодая беременная вдова узнает, что ее погибший муж был боссом мафии. Его брат становится ее единственной опорой, но их растущее влечение грозит разрушить все. Кому она может доверять? Погрузитесь в страстную и опасную историю любви! Кто настоящая угроза? Захватывающий сериал о запретной любви, интригах и выборе, который изменит все.

Страна
США, Китай
Жанр
Криминал, Мелодрама

