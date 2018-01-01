Взгляд (сериал, 1997) сезон 1 смотреть онлайн

Пять женщин с совершенно разными взглядами на политику, Голливуд и его звёзд, а также на текущие события обсуждают эти и другие острые темы. Программа создана Барбарой Уолтерс, а в настоящее время её ведёт бессменная ведущая Вупи Голдберг.



Сериал Взгляд 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.