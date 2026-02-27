Вспоминай меня (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Потерявшая все наследница вступает в фиктивный брак с мужчиной, страдающим от амнезии, чтобы вернуть украденные мачехой миллионы. Сериал «Вспоминай меня» — история о том, что истинное богатство измеряется не нулями на банковском счете.



Вика Гордеева никогда ни в чем не знала отказа — дочь влиятельного бизнесмена, она привыкла к роскоши и беззаботной жизни. А Иван Прохоров трудится в садовом питомнике и понятия не имеет, кем был до того дня, как очнулся без памяти. Судьба сводит их в чистом поле, где у Вики начинаются роды, и только случайно оказавшийся рядом Иван принимает ребенка. Вскоре жизнь девушки рассыпается в прах: гибнут муж и отец, а мачеха с поддельным завещанием прибирает к рукам фамильный особняк и многомиллионное состояние, оставляя Вику на улице. И снова рядом оказывается Иван. Их вынужденный союз начинается с взаимных упреков, но постепенно перерастает в глубокое чувство. Теперь им предстоит вернуть украденное наследство и восстановить прошлое Ивана.



Сможет ли их любовь выдержать испытание деньгами? И кем был Иван до потери памяти? Узнаете в мелодраме «Вспоминай меня» — сериал 2026 года смотреть можно в онлайн-кинотеатре Wink.

