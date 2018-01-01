Wink
Вперед, Астробой!
1-й сезон

Вперед, Астробой! (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

7.72019, Go Astro Boy Go! 52 серии
Мультсериалы0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Познакомьтесь с культовым персонажем японских комиксов и аниме, добрым мальчиком-андроидом по имени Астробой, придуманным в середине прошлого века! В новом мультсериале герою предстоит спасать планету от самых разных экологических проблем, а помогут ему в этом профессор Элефан и его внучка Сузу, а также смышленая кошечка Астрокитти.

Жанр
Мультсериалы

Рейтинг