Водила (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Японская мафия не терпит предательств. Цзяньи это пришлось узнать на своём опыте. Когда-то он был частью преступной группировки, но решил покинуть её ради своей семьи. Бывшие «коллеги» сделали так, чтобы семьи у Цзяньи не стало. Убегая от горького прошлого, мужчина осваивается в Сингапуре. Его новая официальная работа – водитель, однако неофициально Цзяньи помогает весьма спорными методами тем, кто попал в беду, но закон им помочь не в силах. Кажется, что вот путь к искуплению. Но встреча с таинственной девушкой, которая выглядит точь-в-точь как покойная жена Цзяньи, вскрывает его глубокие раны.

