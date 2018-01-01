Вне закона: Правосудие без порядка (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Драматический индийский сериал об амбициозной юристке, чья честность идет вразрез с принципами, которых придерживаются ее коллеги. Нихарика Сингх получила блестящее образование и мечтает о профессиональной реализации. Она начинает работать с опытным адвокатом Джанарданом Джейтли, но чем дальше, тем сложнее ей выполнять требования наставника. Джейтли не чурается переходить на темную сторону закона, используя грязные методы в ведении дел. Идеалистка Нихарика в ужасе от лживости и коварства защитников правопорядка и не готова следовать за ними. Но как же тогда сделать карьеру в юриспруденции? Как на этот вопрос ответит отчаянная героиня, можно увидеть в сериале «Вне закона: Правосудие без порядка» (2020) в видеосервисе Wink.

