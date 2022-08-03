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Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак
2-й сезон

Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

9.12021, Power Book II: Ghost 10 серий
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В амбициозном спин-оффе сюжет развернется через несколько дней после событий финала криминального сериала «Власть в ночном городе». В центре истории окажется Тарик, который ищет себя и пытается избавиться от гнетущего наследия отца. В актерском составе роскошное пополнение — одну из важных ролей исполнила икона хип-хопа и R&B Мэри Джей Блайдж.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак»