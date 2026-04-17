Вкусный блог Джони Тедж. Сезон 1
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Вкусный блог Джони Тедж
1-й сезон

Вкусный блог Джони Тедж (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Вкусный блог Джони Тедж. Сезон 1 26 серий
Кулинария18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ведущий делится не только рецептами, но и интересными историями, связанными с едой, культурой и традициями разных стран. Вас ждут авторские блюда, эксперименты с ингредиентами и, конечно же, море позитива и хорошего настроения.

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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