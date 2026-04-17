Вкусные рецепты с Дмитрием Синевым. Сезон 1
Wink
Сериалы
Вкусные рецепты с Дмитрием Синевым
1-й сезон

Вкусные рецепты с Дмитрием Синевым (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Вкусные рецепты с Дмитрием Синевым. Сезон 1 20 серий
Кулинария18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Дмитрий, повар по образованию, обожает готовить, поэтому решил посвятить свою жизнь кулинарии. Он поделится различными рецептами самых вкусных и изысканных блюд. Девиз Дмитрия - "Делай то, что любишь"!

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

Рейтинг