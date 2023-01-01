Веселая Школа Капуки Кануки (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Развивающая передача для детей от 2х лет Весeлая Школа. Развивающие задания для малышей, интерактивные занятия для самых маленьких, 2D и 3D мультики для детей, детское творчество и интересные поделки с Машей, Кириллом и Катей.



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