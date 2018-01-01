WinkДетямВеселая астрология2-й сезон
Веселая астрология (мультсериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн
2017, AstroLOLogy 144 серии
Мультсериалы, Семейный6+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Кто не знает своего знака зодиака? Кто ни разу не искал созвездия на ясном ночном небе? Для всех любителей звезд и звездных предсказаний был создан красочный мультфильм «Весeлая астрология», в котором знаки зодиака превращаются в забавных персонажей, каждый со своим характером.
СтранаМалайзия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультсериалы
Рейтинг
9.3 IMDb