Веселая астрология
2-й сезон

Веселая астрология (мультсериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

2017, AstroLOLogy 144 серии
Мультсериалы, Семейный6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Кто не знает своего знака зодиака? Кто ни разу не искал созвездия на ясном ночном небе? Для всех любителей звезд и звездных предсказаний был создан красочный мультфильм «Весeлая астрология», в котором знаки зодиака превращаются в забавных персонажей, каждый со своим характером.

Страна
Малайзия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультсериалы

Рейтинг

9.3 IMDb