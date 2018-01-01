WinkСериалыВеликая (2020)1-й сезон
Великая (2020) (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
7.62020, The Great 10 серий
Комедия, Исторический18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Дочь князя Ангальт-Цербстского София Августа Фредерика приезжает в Россию из Германии, чтобы выйти замуж за императора Петра III и стать Екатериной. Как сложится ее брак, расскажет 1 сезон сериала «Великая», который вы можете смотреть онлайн на Wink. Идиллическое представление Екатерины о Петре быстро сменяется разочарованием. Она понимает, что тираничный муж-самодур не может сделать счастливой ни ее, ни Россию. Но как спасти страну от деструктивного Петра? Екатерина не видит иного выхода, кроме государственного переворота, и начинает поиск союзников для его осуществления. Начинайте смотреть онлайн 1 сезон сериала «Великая» в видеосервисе Wink, чтобы узнать сработает ли ее план.
СтранаВеликобритания, Австралия
ЖанрКомедия, Исторический, Драма
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Колин
Бакси
- ММРежиссёр
Мэттью
Мур
- БРежиссёр
Берт
- БЭРежиссёр
Берти
Эллвуд
- Актриса
Эль
Фаннинг
- Актёр
Николас
Холт
- Актриса
Фиби
Фокс
- Актёр
Гвилим
Ли
- Актёр
Луи
Хайнс
- АГАктёр
Адам
Годли
- Актёр
Дуглас
Ходж
- ББАктриса
Белинда
Бромилов
- БГАктёр
Байо
Гбадамоси
- ФКАктриса
Флоренс
Кит-Роач
- ММСценарист
Мэттью
Мур
- Продюсер
Эль
Фаннинг
- ПМХудожник
Педро
Мора
- БСМонтажёр
Билли
Снеддон
- НГМонтажёр
Николас
Гэстер
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр