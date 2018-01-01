Великая (2020) (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Дочь князя Ангальт-Цербстского София Августа Фредерика приезжает в Россию из Германии, чтобы выйти замуж за императора Петра III и стать Екатериной. Как сложится ее брак, расскажет 1 сезон сериала «Великая», который вы можете смотреть онлайн на Wink. Идиллическое представление Екатерины о Петре быстро сменяется разочарованием. Она понимает, что тираничный муж-самодур не может сделать счастливой ни ее, ни Россию. Но как спасти страну от деструктивного Петра? Екатерина не видит иного выхода, кроме государственного переворота, и начинает поиск союзников для его осуществления. Начинайте смотреть онлайн 1 сезон сериала «Великая» в видеосервисе Wink, чтобы узнать сработает ли ее план.

