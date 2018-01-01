WinkСериалыВ заложниках2-й сезон
В заложниках (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн
2019, Gidseltagningen 8 серий
Триллер, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Действие сериала разворачивается в Копенгагене в 2016 году. Ранним октябрьским утром вагон метро с 15 пассажирами захватывает группа вооружeнных террористов. Преступники угрожают убивать заложников одного за другим, если их требования не будут выполнены. Вести переговоры поручают бывшему военному, пережившему плен, а ныне главе Службы безопасности и разведки Дании, Филипу Норгаарду.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- КЕРежиссёр
Кристиан
Е. Кристиансен
- МХРежиссёр
Могенс
Х. Кристиансен
- РЭРежиссёр
Рони
Эзра
- КБРежиссёр
Каспер
Барфоэд
- ЙЛАктёр
Йоханнес
Лассен
- АВАктёр
Александр
Виллауме
- ПТАктёр
Педер
Томас Педерсен
- ФЭАктёр
Флемминг
Эневольд
- ЭДАктёр
Эсбен
Далгаард Андерсен
- КМАктёр
Кеннет
М. Кристенсен
- ОРАктёр
Ола
Рапас
- Актёр
Якоб
Офтебро
- СПАктёр
Сёрен
Пильмарк
- КБСценарист
Каспер
Барфоэд
- НБПродюсер
Нина
Бисгор
- РСХудожница
Рикке
Симонсен
- МБМонтажёр
Марлен
Билли Андресен
- НХОператор
Нильс
Хансен
- БКОператор
Бенжамин
Керк Нилсен
- ЙККомпозитор
Йеппе
Кос
- ХИКомпозитор
Халфдан
И. Нильсен