Фильм рассказывает о жизни писательницы китайского происхождения Айрис Чанг, которая посвятила последние годы своей жизни раскрытию правды об одной из самых мрачных глав в истории 20-го века - холокост Второй мировой войны.

Используя историю событий из жизни своей семьи, которые произошли во время Второй мировой войны, Айрис Чанг путешествовала по Соединенным Штатам, чтобы собрать редкие материалы о Нанкинской резне. Она лично посетила выживших в Нанкине и обнаружила ряд важных исторических документов, включая дневники очевидца Джона Рабе. После нескольких лет кропотливых исследований она завершила свою новаторскую книгу "Нанкинское насилие: забытый холокост Второй мировой войны". Этот документальный фильм посвящен мужеству, решительности и непреходящему влиянию женщины, которая доказала, что история никогда не должна быть забыта.

