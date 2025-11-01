Узы свободы: Лунный аромат (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Хлоя, талантливый парфюмер с большими мечтами, ради спасения наследства деда заключает брак по расчету с незнакомцем. Цена помощи – её свобода. Год спустя она, скрываясь под новым именем, устраивается горничной к Артуру Кенсингтону – могущественному миллиардеру, харизматичному Альфе, чья воля – закон. Их встреча – как вспышка молнии: непреодолимое влечение смешивается с жгучей ненавистью. Он – холодный тиран, она – гордая служащая, вынужденная подчиняться. Но в мире, где пахнет Луной и дорогим парфюмом, тайное всегда становится явным. Шокирующее открытие переворачивает их жизни с ног на голову: они не просто начальник и подчиненная. Они – муж и жена, связанные старым контрактом. Но как принять эту связь, когда в основе отношений лежит обман?

