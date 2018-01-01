UFC 259 (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Три титульных поединка в турнире. Главный бой за чемпионский титул в полутяжелом весе состоялся между непобежденным чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей и действующим чемпионом в полутяжелом весе Яном Блаховичем. Со-главный бой за титул в женском полулегком весе между состоялся между чемпионкой Амандой Нунес и Меган Андерсон. А также в со-главном бою за за пояс чемпиона в легчайшем весе сразились Петр Ян и Алджэмейн Стерлинг.

