UFC 259 (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

В утреннее время 7 марта будет показан UFC 259 Блахович vs Адесанья. Прелимы начнутся в 04:00 (МСК), а основной файткард стартует в 06:00 (МСК). Бой между Блаховичем и Адесаньей будет проходить в спортивном комплексе UFC APEX в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.



В ночь с 6 на 7 марта состоится долгожданный грандиозный турнир UFC 259, в котором выступят сразу 4 действующих чемпиона! Непобежденный король среднего веса Исраэль Адесанья столкнется с легендарной польской мощью в лице Яна Блаховича, чтобы вписать себя в историю и стать чемпионом двух весовых категорий одновременно.



Аманда Львица Нунес в бою против Меган Андерсон в очередной раз попытается подтвердить свой статус величайшей женщины-бойца за всю историю ММА. А новоиспеченный российский чемпион Петр Ян по прозвищу Беспощадный проведет свою первую защиту титула против опаснейшего Алджэмейна Стерлинга, который уверенно стоит на первой строчке мирового рейтинга.



Спарринг-партнер Хабиба Нурмагомедова Ислам Махачев возвращается в октагон после двухгодичного перерыва. 7 марта он столкнется с опасным нокаутером Дрю Добером, а Аскар Аскаров и Джозефо Бенавидез поборются за звание главного претендента на титул чемпиона!



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