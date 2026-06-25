Разведгруппа Одинцова, в которую входит Иван Родин, пробирается по глубоким тылам со специальным заданием — переправить через линию фронта молодого человека по фамилии Савичев. Кто он, откуда и как попал к партизанам Одинцову, не сообщают. Так как их ищут немцы, им проходится возвращаться другим путем. Наутро после трудного перехода Родин, пока другие спят, ловит воришку. Цыганенок Марко рассказывает, что он сбежал из госпиталя, где у него и других детей брали кровь. Разведчики спасают детей, но прорваться к линии фронта с ними невозможно. Родин вспоминает учителя, которого он видел в одном из сёл, и говорит, что дождаться наступления наших можно в школе. Выясняется, что в подвале этой школы с самого начала войны директор прячет несколько цыганских семей: он притворялся немецким сторонником, чтобы те не совали нос в его школу. Одинцов разрешает радисту выйти на связь, они сообщают о спасенных детях и дают свои координаты. Немцы обыскивают дворы, коровники и склады, а после отправляются к школе. Директор сообщает, что все хорошо, но, услышав детский плач, фашисты начинают штурм школы.

