1943 год. Накануне наступления Красной Армии группа капитана Белова, в которую входит Иван Родин, случайно обнаруживает у села Анино замаскированную танковую дивизию. Разведчики понимают, что только они знают об устроенной немцами засаде. Раненный Белов приказывает Ивану дойти до советского командования и предупредить их об опасности. Он докладывает штабу об увиденных танках и даже воспроизводит тактический номер дивизии, но командование фронта ему не верит. Подозревая Ивана в дезинформации и работе на немцев, военные отправляют его под арест. Полковник Алёшин пытается спасти друга: благодаря его настойчивости, командование отправляет еще одну группу к Анино — проводником становится Иван, а руководит отрядом Одинцов.

