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Толкачи
1-й сезон

Толкачи (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.42021, Pushers 9 серий
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Основанная на реальных событиях криминальная драма о подростках, ввязавшихся в нелегальный бизнес. Действие сериала разворачивается в израильском городке Беэр-Шева. Ребята из неблагополучного района Бней Ор объединяются в преступную группировку под руководством недавно вышедшего из тюрьмы лидера. Парни промышляют наркоторговлей, чтобы таким образом выбраться из бедности, и осознают, во что ввязались, только, когда у них появляются опасные конкуренты из числа влиятельных бандитов. Куда заведет героев «кривая дорожка», можно узнать, если смотреть онлайн сериал «Толкачи» на Wink.

Страна
Израиль
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb