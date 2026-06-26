Токсичная кухня. Сезон 1
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Токсичная кухня
1-й сезон

Токсичная кухня (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

2021, Токсичная кухня. Сезон 1 8 серий
ТВ-шоу18+
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1-й сезон

О сериале

В «Токсичной Кухне» ведущие Артем Андреев и Гоша Сморгуленко общаются с гостем на разные темы, а потом делают его главным героем мультфильма, сценарий которого ему абсолютно не известен.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

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