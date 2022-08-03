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Детям
Тобот Атлон
1-й сезон

Тобот Атлон (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

8.72019, Tobot Athlon 16 серий
Мультсериалы, Фантастика6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Больше всего на свете школьник по имени Кайл Хьюз мечтает принять участие в гонках роботов, которые проводит легендарный чемпион Маврик Стоун. И его мечта осуществляется! Кайл и его Тоботы — Альфа, Бета и Тета — попадают на очередные соревнования, но всe оказывается совсем не так, как представлял себе мальчик. Маврик и его братья-байкеры ведут нечестную игру, устраняя конкурентов самыми грязными способами. Кайл разочаровывается в кумире и решает разоблачить коварный план Стоуна.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.4 IMDb