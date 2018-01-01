Сверхспособности (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 12+44 мин
Сверхспособности
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+45 мин
Сверхспособности
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+44 мин
Сверхспособности
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+45 мин
Сверхспособности
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+44 мин
Сверхспособности
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+44 мин
Сверхспособности
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+45 мин
Сверхспособности
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+45 мин
Сверхспособности
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+45 мин
Сверхспособности
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+45 мин
Сверхспособности
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 12+45 мин
Сверхспособности
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 12+45 мин
Сверхспособности
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 12+45 мин
Сверхспособности
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 12+45 мин
Сверхспособности
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 12+44 мин
Сверхспособности
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 12+44 мин
Сверхспособности
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 12+44 мин
Сверхспособности
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 12+46 мин
Сверхспособности
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
О сериале
В основе нового цикла — истории людей, обладающих сверхспособностями, которые будут подкреплены научными исследованиями, объяснениями, тестами. Каждая серия проекта будет посвящена одному или нескольким героям с определенной сверхспособностью — будь то невероятные физические способности или когнитивные — нечувствительность к боли, гуттаперчевость, феноменальная память или абсолютный слух.
С помощью ученых и экспертов мы будем искать ответы на вопросы: как герои стали обладателями таких качеств — от рождения или развили их, отличаются ли чем-то их гены от генов «обычных» людей, а также испытаем суперспособности героев с помощью научных методов и тестов.
Сериал Сверхспособности 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.