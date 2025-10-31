Суженая для оборотня (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Энни знакомится с Вожаком стаи оборотней Леоном, который связан с ней пророчеством. Они влюбляются друг в друга, но Леон получает ранение в сражении с оборотнями, и спасти его может только эликсир истинной любви. Чтобы спасти любимого, Энни обращается к богине Луны Селене, но за каждое чудо необходима плата, Энни с Леоном теряет память и лунные силы. Отец Леона, ради спасения единства стаи, заколдовал сестру-двойняшку Энни, чтобы она стала суженой Вожака. Вернутся ли лунные силы и память вовремя, чтобы предотвратить роковую ошибку и спасти настоящую любовь?

