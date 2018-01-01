Страсть после ссоры. Сезон 1
Wink
Сериалы
Страсть после ссоры
1-й сезон

Страсть после ссоры (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Make-up Sex 90 серий
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Наследник семьи Райт готов был сдаться после автомобильной аварии, но встретил Лили, свою юношескую любовь и психотерапевта-реабилитолога. Благодаря ее доброте и опыту он обрел внутреннюю силу и физическое здоровье, а также вернул себе утраченную любовь. Иногда жаркая страсть после вспыхнувшей ссоры творит чудеса.

Сериал Страсть после ссоры 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Китай
Жанр
Мелодрама

Рейтинг