Срывая маски (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

8.62025, Срывая маски. Сезон 1 4 серии
Мелодрама16+
Алена Шаповалова живет, как кажется, идеальной жизнью: за плечами 23 года брака с Сергеем, в которого она влюбилась еще в юности, взрослый сын, работа в танцевальной студии. Но ее преследует чувство, что в их семейной идиллии что-то не так. Алене кажется, что Сергей ей неверен.
Однажды она узнает, что у мужа есть юная любовница. Выясняется, что он давно ведет двойную жизнь. Тайна, которую Сергей хранил десятилетиями, выходит наружу. Пока Алена борется с ревностью, в ее жизни появляются неожиданные союзники. В поисках опоры она находит не только поддержку, но и шанс претендовать на нечто большее.
- Режиссёр
Владислав
Николаев
- АЗАктриса
Анна
Здор
- ЕШАктёр
Евгений
Шибалко
- МЛАктёр
Максим
Линников
- Актриса
Ирина
Ефремова
- АЕАктриса
Анна
Ещенко
- ММСценарист
Марина
Мелексетян
- ВФСценарист
Виктория
Фомина
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- ВШПродюсер
Виктория
Шахназарова
- АКОператор
Антон
Комаров
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев