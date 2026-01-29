Срывая маски (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Алена Шаповалова живет, как кажется, идеальной жизнью: за плечами 23 года брака с Сергеем, в которого она влюбилась еще в юности, взрослый сын, работа в танцевальной студии. Но ее преследует чувство, что в их семейной идиллии что-то не так. Алене кажется, что Сергей ей неверен.



Однажды она узнает, что у мужа есть юная любовница. Выясняется, что он давно ведет двойную жизнь. Тайна, которую Сергей хранил десятилетиями, выходит наружу. Пока Алена борется с ревностью, в ее жизни появляются неожиданные союзники. В поисках опоры она находит не только поддержку, но и шанс претендовать на нечто большее.

