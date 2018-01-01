Смешарики: Азбука (мультсериал, 2009) сезон 3 смотреть онлайн

Wink
Где найти интересные книги для детей? Мультфильм «Смешарики. Азбука чтения» поможет юным зрителям составить по-настоящему увлекательный список литературы.

Знакомые каждому персонажи спешат поделиться впечатлениями от любимых книг, чтобы вдохновить малышей на чтение. Мультик «Смешарики. Азбука» в третьем сезоне расскажет о том, как книга может стать настоящим другом и почему литература — это совсем не скучно. Каждая из четырех серий — простой пример того, что чтение — классное и полезное занятие.

