Смешарики: Азбука (мультсериал, 2009) сезон 3 смотреть онлайн

Этот сезон пока недоступен
О сериале
Где найти интересные книги для детей? Мультфильм «Смешарики. Азбука чтения» поможет юным зрителям составить по-настоящему увлекательный список литературы.
Знакомые каждому персонажи спешат поделиться впечатлениями от любимых книг, чтобы вдохновить малышей на чтение. Мультик «Смешарики. Азбука» в третьем сезоне расскажет о том, как книга может стать настоящим другом и почему литература — это совсем не скучно. Каждая из четырех серий — простой пример того, что чтение — классное и полезное занятие.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
- АМРежиссёр
Алексей
Минченок
- ААРежиссёр
Александра
Аверьянова
- КСРежиссёр
Катерина
Савчук
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- МСХудожница
Мария
Сусидко
- ЛПХудожница
Лариса
Половикова
- АТХудожник
Алексей
Тищенко
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда
- ИЯЗвукорежиссёр
Игорь
Яковель
- ДДЗвукорежиссёр
Денис
Душин