Смешарики: Азбука (мультсериал, 2009) сезон 3 смотреть онлайн

Где найти интересные книги для детей? Мультфильм «Смешарики. Азбука чтения» поможет юным зрителям составить по-настоящему увлекательный список литературы.



Знакомые каждому персонажи спешат поделиться впечатлениями от любимых книг, чтобы вдохновить малышей на чтение. Мультик «Смешарики. Азбука» в третьем сезоне расскажет о том, как книга может стать настоящим другом и почему литература — это совсем не скучно. Каждая из четырех серий — простой пример того, что чтение — классное и полезное занятие.



Новые серии мультика «Смешарики» смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink!

