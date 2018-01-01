Wink
Сериалы
Смертельный улов
17-й сезон

Смертельный улов (сериал, 2021) сезон 17 смотреть онлайн

2021, Deadliest Catch 22 серии
Документальный, ТВ-шоу18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сериал, который рассказывает о соревновании рыболовецких судов в Беринговом море во время сезонов ловли королевского краба и краба-опилио (стригуна). База действий - Датч-Харбор, порт на небольшом острове Амакнак в бухте Уналашка, близ острова Уналашка из группы Алеутских островов.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу, Документальный

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смертельный улов»