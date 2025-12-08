СМЕРШ (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

СМЕРШ. Сезон 1
9.12025, СМЕРШ. Сезон 1 8 серий
Документальный, Исторический16+

О сериале

Документальный цикл "СМЕРШ" рассказывает о секретных операциях военной контрразведки в годы Великой Отечественной войны.

Россия
Исторический, Документальный

