Смех с доставкой на дом (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Изюминка каждой программы «Смех с доставкой на дом» – знакомство с новыми работами современных артистов эстрады, поиск молодых талантливых артистов, формирование их репертуара и, как результат, возможность продемонстрировать творческие достижения в эфире. Юмор идeт в ногу со временем, отражает богатство действительности и то, что было смешно вчера, порою вызывает лишь лeгкую улыбку сегодня. Правильный порядок и оптимальный подбор номеров в программе «Смех с доставкой на дом» значительно расширяет аудиторию, поддерживает зрительский интерес на протяжении всего эфира, создаeт единый в своей цельности продукт, отвечающий вкусам людей разных возрастов.

