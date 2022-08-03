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СКАМ Германия (Стыд)
5-й сезон

СКАМ Германия (Стыд) (сериал, 2019) сезон 5 смотреть онлайн

8.12019, DRUCK Die Serie 10 серий
Драма, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Продолжение драмы о жизни современных подростков в Германии. С какими проблемами столкнутся герои нового поколения, вы узнаете, когда начнете смотреть онлайн сериал «СКАМ Германия» 5 сезон в хорошем качестве.

Главная героиня 5 сезона — Нора, сестра Кики и Зои Махвитц. Пережив тяжелое расставание с бойфрендом, она встречает парня, который начинает ей нравиться. С друзьями тоже не все ладится, и девушке приходится искать баланс между одиночеством и поисками новой компании. Вместе с тем Нора сильно переживает из-за алкоголизма матери и пытается справиться с собственной внутренней тревогой.

Наблюдать за жизнью Ханны и ее друзей будет особенно интересно, если 5 сезон «СКАМ Германия» смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве.

Страна
Германия
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb