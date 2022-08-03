СКАМ Германия (Стыд) (сериал, 2019) сезон 5 смотреть онлайн

Продолжение драмы о жизни современных подростков в Германии. С какими проблемами столкнутся герои нового поколения, вы узнаете, когда начнете смотреть онлайн сериал «СКАМ Германия» 5 сезон в хорошем качестве.



Главная героиня 5 сезона — Нора, сестра Кики и Зои Махвитц. Пережив тяжелое расставание с бойфрендом, она встречает парня, который начинает ей нравиться. С друзьями тоже не все ладится, и девушке приходится искать баланс между одиночеством и поисками новой компании. Вместе с тем Нора сильно переживает из-за алкоголизма матери и пытается справиться с собственной внутренней тревогой.



Наблюдать за жизнью Ханны и ее друзей будет особенно интересно, если 5 сезон «СКАМ Германия» смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве.

