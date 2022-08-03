WinkСериалыСКАМ Германия (Стыд)2-й сезон
СКАМ Германия (Стыд) (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн
8.12018, DRUCK Die Serie 10 серий
Драма, Мелодрама18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Второй сезон посвящен Мии — лучшей подруге Ханны. Несмотря на свою независимость, уверенность и принципиальность, она влюбляется в плохого парня Александра. Их отношения становятся для девушки настоящим испытанием и заставляют задуматься о том, что для нее важнее — чувства или жизненные принципы.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb