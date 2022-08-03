Второй сезон посвящен Мии — лучшей подруге Ханны. Несмотря на свою независимость, уверенность и принципиальность, она влюбляется в плохого парня Александра. Их отношения становятся для девушки настоящим испытанием и заставляют задуматься о том, что для нее важнее — чувства или жизненные принципы.

