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СКАМ Германия (Стыд)
2-й сезон

СКАМ Германия (Стыд) (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

8.12018, DRUCK Die Serie 10 серий
Драма, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Второй сезон посвящен Мии — лучшей подруге Ханны. Несмотря на свою независимость, уверенность и принципиальность, она влюбляется в плохого парня Александра. Их отношения становятся для девушки настоящим испытанием и заставляют задуматься о том, что для нее важнее — чувства или жизненные принципы.

Страна
Германия
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb