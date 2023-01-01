Школа-студия МХАТ. Маленькая школа больших талантов (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Документальный проект об истории знаменитой школы-студии МХАТ, которая появилась во время Великой Отечественной и продолжает выпускать студентов по сей день. Легендарная школа, которая называется институтом лишь в скучных официальных бумагах, выпустила немало видных театральных деятелей. Здесь преподавали только самые блестящие специалисты, стремящиеся видоизменить советский театр. Школа блюдет принципы системы Константина Станиславского, который стал ключевой фигурой в ее создании, но не допускает, чтобы она стала косным сводом нерушимых правил. Зритель пройдет путь от зарождения заведения под началом Владимира Немировича-Данченко до наших дней, познакомится с его выпускниками и талантливейшими преподавателями. Отправиться в это увлекательное путешествие вы сможете, когда будете смотреть онлайн «Школа-студия МХАТ. Маленькая школа больших талантов» — документальный двухсерийный фильм уже доступен на Wink.



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