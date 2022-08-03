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Школа рыка
1-й сезон

Школа рыка (мультсериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

6.82017, School of Roars 52 серии
Мультсериалы, Семейный0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Первый год учeбы — один из самых важных и тревожных моментов в жизни каждого ребeнка. Новые знакомства, первые учителя, обязательная школьная форма, учебники, дневники, оценки… Всe это нужно удержать в своей голове! И при этом нужно учиться быть самостоятельным и приспосабливаться к новой обстановке без чужой помощи. «Школа рыка» — проводник дошколят в этот сложный взрослый мир.

Страна
Великобритания
Жанр
Развивающие, Семейный, Мультсериалы

Рейтинг

7.1 IMDb