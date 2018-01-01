Шетланд (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Шетланд. Сезон 1
2013, Шетланд. Сезон 1 1 серия
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

Действие сериала происходит на Шетландских островах. Детектив Джимми Перез, родившийся на Шетланде, возвращается на родину после многолетнего отсутствия.

Сериал Шетланд 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Великобритания
Криминал, Драма, Детектив

