Шетланд (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Действие сериала происходит на Шетландских островах. Детектив Джимми Перез, родившийся на Шетланде, возвращается на родину после многолетнего отсутствия.



Сериал Шетланд 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.