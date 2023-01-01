Шетланд
Wink
Сериалы
Шетланд

Шетланд (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Шетланд 1 сезон
Драма, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Действие сериала происходит на Шетландских островах. Детектив Джимми Перез, родившийся на Шетланде, возвращается на родину после многолетнего отсутствия.

Все сезоны сериала Шетланд смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Шетланд»